Maris Lauri: EKRE liikmete seisukohad lähevad aina hullumeelsemaks

Kuidas on siis ikkagi nii, et ühes erakonnas ja valimisnimekirjas on järjest inimesi, kelle põhimõttelised seisukohad ei ole väidetavalt erakonna seisukohad? Isegi kui kandidaat on paigutatud valituks osutumiseks soodsale või hästinähtavale positsioonile? Kuidas on juhtunud nii, et need seisukohad, mis väidetavalt ei ole erakonna seisukohad, kalduvad valdavalt ühte – Venemaad õigustavasse ja Ukrainat halvustavasse – suunda?