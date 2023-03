Tõnis Kons Alar Kilbile: rahulolematusele rõhuvad paljud, just selge maailmavaade viib võidule

Parempoolsete tulekut poliitikasse on algusest peale saatnud mõnede poliitikakommentaatorite pessimism. On väidetud, et paremtiival ei ole uuele erakonnale enam ruumi. Või et Parempoolsed on lootusetult hiljaks jäänud ega suuda valimisteks isegi täisnimekirja kokku panna.