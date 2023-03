Üks neist on põline kohalik, kelle esiemad on nimepidi kirjas Lüganuse ning Jõhvi kihelkondade vanimates säilinud kirikuraamatutes. Teine suunati siia peale kõrghariduse omandamist tööle. Igatahes on mõlema juured tänaseks igal juhul sügaval põlevkivikihtide vahel.