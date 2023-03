Läheme heinakuhjast nõela otsima. Euroopa kosmoseagentuur alustab Jupiteri kuudelt elu otsimist

Arusaamad on nüüdseks muutunud. Viimastel aastakümnetel on astronoomid hakanud järjest enam huvi tundma päikesesüsteemi kaugematest ja pimedamatest aladest. Erilist põnevust on tekitanud Jupiteri ja Saturni ümber tiirlevad kaaslased. Aastatepikkuste uuringute käigus on jõutud põhimõttelise järelduseni, et osadel neist taevakehadest peituvad külmunud kuupinna all hiiglaslikud vedela veega ookeanid.