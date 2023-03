FOTOD | Kohtumine Louis Freeh'ga maksis Tederile pool miljonit? „Ta oleks võinud selle raha eest Ameerikasse sõita ja seal temaga aasta otsa iga päev kohtuda“

„Kas süüdistus on teile arusaadav?“ küsib kohtunik Karin Olentšenko tuntud ärimehelt. „Selles osas ei ole, et Kracht küsis ja võttis vastu. Saan aru, et vastuvõtmises ei süüdistata minu episoodi puhul kedagi,“ märgib ärimees Hillar Teder altkäemaksuga seonduvaid süüdistusi.