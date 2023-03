Donbassis on jätkuvalt kõige aktiivsem lahingutegevus Bahmuti juures. Nüüd on hakanud selguma ka Ukraina edasiste lahingute plaan: kordub sama muster, mis oli Sjevjerodonetski juures. Sõjalise eksperdi Roman Svitani andmetel on Ukraina viinud Bahmutist ära soomustehnika, sest linnalahingutes on see vaenlasele hea sihtmärk. Tema sõnul on toimunud ka rotatsioon, mille käigus on osa üksuseid tõmmatud linnast välja, kui nende asemele on tulnud Ukraina eliitüksused, kes oskavad hästi pidada linnalahinguid.