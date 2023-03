PÄEVA TEEMA | Olga Štraube: Aivo Petersonist on saanud steroididel Yana Toom

Veel enne valimistulemuste selgumist hakkasid Keskerakonna juhtfiguurid rääkima juttu stiilis „kolmas koht ei ole nüüd nii halb ka“. Reaalsuses on see erakonna jaoks halvim tulemus alates 1995. aastast. Viimased veerandsada aastat on Keskerakonna sooritus olnud väga stabiilne - kui valimisi ei ole võidetud, siis on vähemalt teine koht saavutatud tulemusega, mis esikohale võrdlemisi napilt alla jääb. Sedapuhku on kaotus kahekordne nii protsendis kui ka mandaatide arvus.