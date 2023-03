FOTOD | Aparaaditehase Galeriide ööl sai kunsti nautida ja luua

Kokku said külastajad osa 12 eripalgelisest kunstinäitusest, millest kolm avati külastajatele Galeriide ööl esmakordselt. Lisaks said huvilised proovida kätt rinnamärkide ja kleepsude meisterdamises, nahakunsti töötoas ja meeleolukas ühisjoonistamises.



Galeriide öö ajal vahetas nime Aparaaditehases tegutsev tARTu pood, mis tegutseb alates 3. märtsist Haki galerii nime all. Uue galerii avanäitusel saab näha Toomas Kuusingu loomingut, mille seast võib leida ka teose „Tartu kodutud hakid“.



2023. aasta jooksul toimub veel kolm Galeriide ööd, millest järgmine leiab aset juba maikuus.