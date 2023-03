Mis huvitab Kallast võimalike koalitsioonipartnerite puhul? Vene kaart ja kallid lubadused

Küsimusi tekitanud teemasid ei kippunud reformierakondlased ajakirjandusse paiskama, öeldes, et Kallas teeb need asjad esmalt erakonna esimeestega rääkides ise selgeks. Ent ilmselgelt on need teemad seotud Vene temaatikaga ning majanduse ja maksudega. Julgeolekuküsimustes laiemalt erakondadel erimeelsusi pole. Riigi rahanduse seisu vaadates ongi küsimus pigem selles, milliseid lubadusi on võimalik täita. Kuna väga palju raha läheb kaitsesse, siis suuri ja luksuslikke lubadusi on keeruline täita ning see puudutab kõiki erakondi, kellega Kallas rääkima hakkab, sealhulgas Reformierakonda ennast.