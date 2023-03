Tarmo Jüristo: liberaalne valitsus on kindel! Järgmisel neljal aastal EKRE-l valitsusse asja ei ole

See aga tähendab, et kui 2019. aasta valimisaktiivsus (63,7%) arvutada ümber uue metoodika alusel, oleks see olnud ca 58%. Ehk teisisõnu andis täna oma hääle ligikaudu viie ja poole protsendipunkti jagu rohkem inimesi, mis omakorda tähendab peaaegu 10% rohkem valimas käinuid. See on suur hüpe — ja nagu näha osutus see ka väga oluliseks.