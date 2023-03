Tegelikult ei lähe neile antud hääled muidugi otseselt raisku, kuid nende arvelt saavad lisamandaate erakonnad, kellele on valimised edukaks osutunud. Nii võib juhtuda, et valija, kes on veendunud rohelise mõtteviisi toetaja, kindlustab lisamandaadi Reformierakonnale, EKRE-le või Keskerakonnale, kellest ükski ei ole oma võimuloleku ajal näidanud üles keskkonnakaitset väärtustavat poliitikat. Küllap jätab nii mõnigi valija seetõttu igaks juhuks oma tegeliku eelistuse poolt hääletamata.