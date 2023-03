Mari-Liis Jakobson: praegused valimised ei taga, et liberaalne valitsus nelja aasta pärast EKRE-ga ei asendu

Poliitikafilosoof Chantal Mouffe on seletanud populistlike jõudude esilekerkimist olukorraga, mida ta nimetab populistlikuks momendiks: ühiskondlikuks ja poliitiliseks kriisihetkeks, mis on soodne uute jõudude esile tulemiseks, kes väidavad, et nemad esindavad tõelist rahva tahet.