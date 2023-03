Ministriportfellide jaotus jääb koalitsiooniläbirääkimiste viimasesse vooru, kui osaliste delegatsioonide juhid maha istuvad ja vajaduse korral öö läbi vaidlevad. Ent nimedega mängida juba võib. Muu hulgas on peale hea ministri igale erakonnale tähtis ka see, kes vastava isiku asendusliikmeks saab. Alati on inimesi, kelle riigikokku pääsemist peavad erakonnad strateegiliselt oluliseks. Parteilastele, kes valimistel piisavalt hääli ei saanud, on omakorda oluline, et valitsusse läheks inimene, kelle asendusliige parasjagu ollakse.