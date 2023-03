ARVUSTUS | Elurattalt jalgrattale ja tagasi. „Taevatrepp“ on väga aus film, mille peategelased lähevad hinge

See, et filmi tutvustuses nimetatakse peategelast Uud ehk Ulfi ajaränduriks, on tühipaljas reklaamitrikk. Tegu on täiesti igapäevase ja tõsiselt võetava probleemiga: kuidas väärikalt vananeda? Kindlasti peab seda tegevust alustama võimalikult vara, umbes neljakümnesena. Väärikas vananemine võtab palju aega, sest sel teel võib ette tulla palju eksisamme nii liigse ruttamise kui ka liigse passimise kujul.