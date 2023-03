Era- ja munitsipaalteatrid saavad riigilt ligi 4,6 miljonit eurot toetust

„Viimaste aegade avalik arutelu on näidanud, et teatrite rahastamine läheb inimestele korda. Selleks et teatrid saaksid olla riigi toetuses kindlamad ning teha oma tööd rahus, plaanime tulevikus hakata rahastamisotsuseid tegema mitmeks aastaks,“ ütles kultuuriminister Piret Hartman. „Lisaks toimub järgmine taotlusvoor 2023. aastal varem, et etendusasutustel oleks võimalik oma tegevust pikemalt ette planeerida. Avame ka toetuse andmise tingimusi reguleeriva määruse uuesti täpsustamiseks, et koostöös valdkonnaga teatrite rahastamise süsteemi edasi parandada.“