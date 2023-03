Ekskaasad Toomas Uibo ja Liisa Pakosta istuvad riigikogus ühte pinki? „Miks ka mitte, siis ei peaks enam nii tihti helistama“

Meelelahutajapoolt oma elus ei kavatse ta kindlasti hüljata ega muutuda kuivikpoliitikuks, kes ainult poliitikale elab. „Poliitik peab olema ka elus inimene ja minu valijatele läheb see korda! Eestis oli selle hea näide Lennart Meri, kes suutis tugevalt teemadesse sisse minna ega peljanud kunagi ilmutada oma huumorimeelt − see on asi, mida minagi ei kavatse jätta. Ka Ronald Reagan ei suutnud ühtki kõnet pidada, ilma et poleks mõnd asjakohast nalja teinud.“