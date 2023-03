SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa pealetungi kuldne kuu lõppeb märtsiga – nad kardavad lääne sõjatehnikat

Varasemates rünnakutes on selliseid rakette protsentuaalselt rohkem alla tulistatud, aga tuleb arvestada, et kogu Ukrainat ei ole võimalik õhukaitsega katta ning soovi korral leiab Venemaa armee Ukrainas vähemtähtsaid infrastruktuuriobjekte, mille õhukaitse on nõrgem. Samas on sellisel juhul kahjude likvideerimine Ukraina jaoks palju kiirem ja vähem kulukas.