Andre Hanimägi: Gerassimenko veab pärast Toompea koalitsiooni sotsiaaldemokraatide talexitit?

Tundub, et sotsiaaldemokraatide valimistulemus ja pääs koalitsiooni on pannud neid unustama, et just Keskerakonna ja linnapea Mihhail Kõlvartiga on neil koalitsioon Tallinnas. Mark Gerassimenko „analüüs“ tundub olevat kas plaan kombata talexitit ehk loobumist Tallinna koalitsioonist läbi suhteliselt tundmatu noorpoliitiku, käsk uutelt partneritelt Toompeal või lihtsalt väga halb samm saamaks pilti, mitte vaid siiras mure.