Emad seisavad silmitsi manipuleerijatega. Elatise maksjad soovivad lapsetoetusi endale

„Kui lapsetoetus tuleb minule, maksan elatist 375 eurot. Kui ei, siis 205.“ Sellise sisuga sõnumi kirjutas kolme lapse isa Martin oma noorima lapse emale Lindale (perekonnanime lapse privaatsuse kaitseks ei nimetata). Martinil on kolm last, nad on saadud eri naistega ja ükski laps alaliselt isa juures ei ela. Martini noorim laps ei ela temaga samas linnas ja temaga korraldatakse kohtumisi. „Ta ütles, et helistas sotsiaalkindlustusametisse ja talle öeldi, et kokkuleppel emaga võib nii teha,“ kirjeldas ettepaneku saanud Linda.