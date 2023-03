PÄEVA TEEMA | Riina Solman: abieluvõrdsuse esimese teemana lauale paiskamine tundub totrana

Kui juba kooseluseaduse rakendusaktid on peagi kümme aastat Eesti poliitikuid ja ühiskonda lõhestanud, siis miks arvavad tulevased koalitsioonierakonnad, et lahendus pole mitte kõigi eestlastega rääkimine, vaid hoopis vindi peale keeramine abieluvõrdsusega? Me ei toeta selle küsimuse hoogtöö korras laualetoomist, hoopis vastupidi, oleme jätkuvalt seisukohal, et Eesti põhiseadust tuleb täiendada sättega, et abielu on naise ja mehe liit. Meie seisukoht ei ole muutunud ka kooseluseaduse rakendusaktide osas ja just seetõttu Reformierakond meid koalitsiooniläbirääkimistele ei kutsunudki.