Väike „jaapanlane“? Mõistlik? Säästlik? Tõenäoliselt ei mahu esimeste mõtete sekka sõna „põnev“, eksole? Jah, mõned vanemad tagaveolised Corollad on nüüdseks kultusautod, mis maksavad mitu korda rohkem kui uued, kuid isegi omal ajal ei olnud need just põnevuse etalonid.