Curly Strings saab 10! Suurel sünnipäevakontserdil löövad kaasa ka nublu ja Estonian Voices

Curly Strings lendas komeedina Eesti muusikataevasse 2013. aastal ning selle aja jooksul on nähtud ja tehtud palju. Bänd on mänginud maailma eri otstes, lastes helidel kõlada näiteks Jaapanis, Kanadas ja eelmisel aastal toimunud tuuril USA-s. Ansambli kroonikasse kuulub imetlusväärne hulk albumeid, nende lugudel on miljoneid kuulamisi ning armastatud palad on olnud ka osa laulupeo repertuaarist. Tänavu tähistatakse Curly Stringsi ja bändi menualbumi „Üle ilma“ 10. sünnipäeva suure suvekontserdiga, et publikuga koos seiklusterohkele teekonnale pilk heita.