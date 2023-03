„Kõige julmemad olid naisvalvurid.“ Ukraina sõjaväelane räägib õudustest, mida tuleb naistel vangis üle elada

Venemaal armastatakse pühitseda nõukogude ajast pärit püha 8. märtsi ehk naistepäeva. Sel päeval tehakse kinke ja räägitakse uhkelt sellest, kuidas mehed on naiste nimel valmis kõigeks. Kuid see, kuidas mõnitatakse samal ajal Ukraina naisi, näitab, et see kõik on üksnes tühi jutt. LP vestles Ukraina naissõjaväelasega koledustest, mida peavad naised taluma venelaste käes vangis olles.