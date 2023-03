Saksa president Steinmeier: Eesti valimiste tulemus on ilmselt tugev sõnum Venemaale

Eile saabus Eestisse kahepäevasele visiidile Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier, kelle sõnul on Venemaa kallaletung Ukrainale lõhkunud kogu Euroopas valitsenud rahukorralduse. Seepärast seisavad nii Eesti kui ka Saksamaa praegu kindlalt Ukraina poolel ja seda tehakse nii kaua kui vaja. „Ma ei taha Eesti parlamendi valimisi väljastpoolt kommenteerida, kuid mulle tundub, et enamik Eesti valijaid andis oma hääle nende jõudude poolt, kes on Ukraina seljataga,“ sõnas Steinmeier. See on tema sõnul ühtlasi selge sõnum Venemaale: Eesti püsib mõlema jalaga tugevalt Euroopas ja NATO-s ning selleks on olemas siinsete inimeste suur toetus.