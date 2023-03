Uuring: loometöö eest makstakse Eestis liiga väikest tasu

„Palk ja sotsiaalsed garantiid on ühe mündi kaks külge. Selleks, et paraneks looviiskute ligipääs sotsiaalkaitsele, on neile vaja õiglast palka. Oluline on, et loovisikute sissetulek laekuks just palgana, mitte stipendiumi või muu sissetulekuna, millelt ei maksa sotsiaalmaksu. Selleks, et loovisikute toimetulek paraneks, on kultuurivaldkonnale vaja lisarahastust õiglaste palkade maksmiseks,“ ütles vabakutseliste loovisikute huvikaitse ekspert Airi Triisberg.