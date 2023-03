President pole aastaga otsustanud, kas võtta Schröderilt ja teistelt putinistidelt Eesti ordenid ära

Kui valitsusel on eelarve, millega aidata Ukrainat näiteks sõjaliselt ja riigi ülesehitamise toetustega, siis president saab oma ametist lähtudes kiita ja esile tõsta neid, kes Ukrainat südame ja teoga aitavad. Tasub meenutada, et enne vabariigi aastapäeva antud teenetemärkide saajate seas oli terve hulk vabatahtlikke, riigiteenistujaid või ajakirjanikke, kes pälvisid riikliku tunnustuse just Ukrainaga seotud tegevuse eest.