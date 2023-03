KULTUURIBIIT | Levila looja Daniel Vaariku playlist

„“Trail Baltic“ ei ole traditsioonilise vormiga dokumentaalfilm, see on road movie läbi Eesti võsade, kraavide, rabade ja metsatukkade. See on film, kus kohtumised inimestega on juhuslikud, vahetud ja ausad. Film, mis ei ole Rail Balticu poolt ega vastu, vaid mis näitab arvamuste paljusust, muutustega toimetulemise protsessi ning jäädvustab eluolu ja maastikke ühes kaduvas ajahetkes,“ sõnab Kõrver.

Daniel Vaarik ütleb oma muusikavaliku kohta nii: „Mu praeguse hetke igapäevane playlist on liiga muutlik, pigem sõltuvuses NTS Raadio DJ-de soovidest kui mu enda valikutest. Kuid Levilale kohaselt panen kokku nimekirja lugudest, mis jutustavad lugusid selle sõna otseses mõttes. Ikka ja jälle jääb mõni selline teos aastateks mulle playlisti.“

Muusikavalikut kuuleb tervikuna ka siit.

Miley Cyrus - „Thousand Miles“

Miley on jutustav, haarav, enesekindel. Kehtib ka tema just ilmunud albumi puhul.

Janelle Monae - „Screwed“

Mõni aasta tagasi välja antud, ulmelisse loosse vormitud terviklik plaat poliitikast ja identiteedist, mu lemmiklugu sealt pole liiga korrektne, kuid ehk päevalehe kultuurikülg kannatab välja. Kui kokku saavad aktivism ja hea muusika, siis on see relv.

Jim Morrison - „Feast of Friends“

Mis on sinu ummikulaul? Ehk see laul, mille sa paned peale siis, kui pead kuskil mõttetult seisma ja teiste taga ootama? Ja kui selle peale paned, siis hakkavad kõik su ümber liikuma aegluubis ja lendlema? See on igatahes minu ummikulaul. Kahju ainult, et nii lühike.

(antud YouTube'i lingil kuuleb järjest kõiki listi valitud lugusid)

Laurie Anderson - „Big Science“

Laurie Andreson on lemmikartistide seas alates ajast, kui Roomet Jakapi teda mulle tutvustas, umbes aastast 1989. See pala sobib ka „Trail Balticu“ filmiga. Lugu progressist, kaubanduskeskustest, uutest linnadest. Suurest teadusest ja suurest maagiast.

Prince, „17 Days“