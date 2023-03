Raul Ennus: kaasav eelarve on kõigest fassaad, mida annab üks pingike siin või seal?

Just see on ka põhjus, miks mina ei ole kordagi kaasava eelarve hääletusel osalenud – ma ei näe eriti vahet, kas tekib juurde üks pargike või mänguväljak või rattaparkla. Need kindlasti on vajalikud, kuid see ei ole kaasava eelarve mõte - sättida üksikuid detaile. Suures plaanis ei muuda need detailid eriti midagi.