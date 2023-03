VIDEOLUGU | Tallinnas asub salajane pornohäärber, milles filmitu jõuab miljoniteni üle maailma. Eestlanna: tüdrukud on pöörased, aga mulle meeldib siin!

„Ma otsustasin, et ma tahan lisada reality-televisioonile veidi põnevust. Kõigil neil saadetel on mingid tsenseerimata versioonid hilja õhtul, mida näeb pärast argitunde. Ja ma otsustasin: paneme selle ja saated lihtsalt kokku!“

Delfi TV kohtus ka mitme Eesti neiuga, kes majas leiba teenivad. Nende hulgas 23-aastane Tatjana Narvast, kes esineb aliase „YesBoss“ all. Tüdruk räägib, et esmakordselt majaga tutvudes tundus see talle nagu unenägu, millest ta pidi osa saama.