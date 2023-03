ARVUSTUS | Tanel Toomi „Viimane vahipost“ kannab sama sõnumit nii eestlasele, ameeriklasele kui ka nigeerlasele

Võib arvata, et enamiku eestlaste jaoks seostub Tanel Toomi nimi üksnes „Tõe ja õiguse“ ekraniseeringuga. Ega selles midagi halba pole, meie väikeses kinovaramus on tegemist ikkagi ühe esiteosega ja seda mitte ainult tänu pea eepose staatuses alustekstile. Filmitegijana on Toom ent hoopis paindlikum ja põnevam, kui annab aimu küllalt piiratud lavastuslike võimalustega „Tõde ja õigus“ (Tammsaarele pidi ju truuks jääma). See imetabane mitmekülgsus saab aga selgeks Toomi vastselt kinodesse jõudnud uues düstoopia-trilleris „Viimane vahipost.“