Türgi opositsioon lubaks Rootsi NATO liikmeks ja jätkaks liitumiskõnelusi EL-iga

Bloomberg kirjutas möödunud nädala keskel, et Kılıçdaroğlul on laupäeval kavas kohtuda HDP esindajatega. Kuid kurdidel paistab olevat veel omavahelisi erimeelsusi, sest Kılıçdaroğlu käik lükati viimasel hetkel edasi. HDP ei ole välistanud oma kandidaadi esitamist, ehkki asjaga kursis olevate isikute sõnul on enamik erakonda ühiskandidaadi toetamise poolt. „Kõik sõltub omavahelistest kokkulepetest,“ kordas allikas Bloombergile. Kurdid näevad Kılıçdaroğlut enamasti poliitikuna, kes võiks aidata kaitsta Türgi kurdi vähemuse õigusi.