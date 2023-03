PÄEVA TEEMA | Rein Oselin: kutseõppeasutus pole luuserite koht! Oleme koolikohustusea tõstmiseks valmis

Ühiskonna seisukohast on seaduse muutmine hea eelkõige selle poolest, et oskustega inimesi tuleb juurde. Asi ei õnnestu, kui selle otsuse taha ei tule oma tegevustega kõik haridusringkonnad. Siin võib veel olla ka aspekt, et ettevõtjate elu läheb lihtsamaks. 17-aastast tööle võtta on tegelikult paras peavalu (olemas on hulk seadusest tulenevaid vanusega seotud erisusi), mida 18-aastasega pole.