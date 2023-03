Lääne mõju pärast muretsev Venemaa annab end ise Hiina sõltlaseks

Küll aga sai uut kinnitust see, et Venemaa majanduslik sõltuvus Hiinast aina süveneb. Mullu lõid rekordeid nii vastastikune kaubavahetus, Venemaa energiakandjate eksport Hiinasse kui ka Hiina elektriseadmete ja mikrokiipide eksport Venemaale. Eelmisel aastal tõusis Venemaa Hiina jaoks pärast Saudi Araabiat tähtsuselt teiseks naftatarnijaks ja tänavu hoiab Venemaa juba esikohta. Samuti on Venemaast saanud Hiina tähtsaim gaasitarnija. Mõlemal puhul tähendab see, et Hiina saab Vene strateegilisi maavarasid hankida suure allahindlusega. Avakohtumisel tunnistas Putin, et Hiina riigimajanduse tõhusus tekitavad temas aupaklikkust ja isegi kadedust. Teisipäeval kinnitati taas, et koostöös arendatakse edasi gaasijuhet Siberi Võim, mis peaks edaspidi suutma tuua Hiinasse 38 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas. Gaasitoruleping sõlmiti 2014. aasta mais ehk vahetult pärast Krimmi annekteerimist.