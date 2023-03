Sotsiaaldemokraat Kalvi Kõva oskab hästi rääkida, kuidas aastatuhande alguses Nursipalu harjutusvälja laienemine edenes, sest ta oli aastatel 1999–2007 Rõuge vallavanem. „Toona, nagu ka praegu, oli arendaja ehk kaitseministeerium seisukohal, et väljakut on kindlasti tarvis,“ kinnitas Kõva. Siiski ei olnud talle meeltmööda viis, kuidas asju korraldati. Millenniumi paiku käis kaitseministeerium välja plaani rajada Nursipallu palju suurem harjutusplats, enne seda said kaitseväelased küll seal piirkonnas riigikaitselist väljaõpet korraldada, aga alast jäi kitsaks. Sedasi algas ministeeriumi ja Rõuge inimeste vaheline vägikaikavedu.