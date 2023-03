SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina rünnakute psühholoogiline mõju Krimmi elanikele on märkimisväärne

Selles kontekstis on huvitav mainida, et kui Putin tõi eduloona välja maagaasi müügi suurenemise Hiinasse möödunud aastal, siis majandusekspert Vladimir Milov tõi võrdlusena välja, et kui Euroopasse müüdava maagaasi keskmine hind oli eelmisel aastal 1365 dollarit 1000 kuupmeetri eest, siis Hiina maksis Sila Sibiri kaudu Hiinasse eksporditud maagaasi eest kokku ainult natuke alla nelja miljardi dollari, mis teeb hinnaks 257 dollarit 1000 kuupmeetri eest.