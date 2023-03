USA lõunaosariigi verine seebiooper. Rahaahne mees nottis maha abikaasa ja tapjast poja

Kohalik meedia nimetas kohtupidamist osariigi sajandi protsessiks. Kümmekond päeva varem oli tulnud välja kolmeosaline dokumentaalsari „Murdaugh Murders: A Southern Scandal“, mis kajastab, kuidas sündmused hargnesid.

Elasid oma reeglite järgi

Klassiühiskond, eriti maapiirkondades, pole USA-s kuhugi kadunud. Murdaugh’d elasid Walterboro väikelinnas, kus neil oli pika ajalooga advokaadibüroo. Pole liialdus öelda, et sealkandis olid nad eliidi sünonüüm. Kui nad käki kokku keerasid, oli neil väga lihtne võimuorganid ümber sõrme keerata.

Sari viib tagasi 2019. aastasse, kui paadiõnnetuses sai surma 19-aastane Mallory Beach. Peale tema olid alusel ta peigmees Anthony ning sõbrad Connor, Morgan, Miley ja Paul. Viimati mainitu mõrvatigi paar aastat hiljem.

Sõbrad meenutavad, et Paul kippus tihtilugu alkoholiga liiale minema, nõnda ka tol korral. Paati tüüris teiste sõnutsi just Paul. Seda tõestasid ka pealtnägijate tunnistused ja turvakaamerate salvestised. Lõpuks põrutas noorsand paadiga vastu silla sammast. Mallory surnukeha leiti veest nädal hiljem.

Hiljem olid uurijad laisad Pauli küsitlema või muud moodi protsessi kiirendama. Pauli isa Alex püüdis aga asja kinni mätsida, muu hulgas pakkus end teiste noorukite advokaadiks.

Tundub jahmatav, et 21. sajandil on veel midagi säärast võimalik, ent väikeses kogukonnas on kujunenud kindlad jõujooned. Selgub, et perekonnaga on seotud veel kahe inimese surm: üks noormees jäi 2015. aastal auto alla ja teenijanna Gloria hukkus 2018. aastal. Alex Murdaugh’ versiooni kohaselt kukkus Gloria juhuslikult trepist alla. Uurijaid esiti rahuldas see põhjendus.

Mõnikord on päriselu pentsikum ja võikam, kui inimfantaasia suudaks leiutada. Kõnealuse loo üksikasjad tunduvad nii kummastavad, et panevad korduvalt imestusest kulme tõstma. Kurvaks teeb aga tõsiasi, et tegelikult võinuksid võimuorganid varem sekkuda. Nii mõnigi surm jäänuks olemata.

Pauli kohtutund ei saabunudki