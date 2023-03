„Mina su tükke sealt kokku korjama ei hakka!“ Rindereporterite elus juhtub naljakaid ja kummalisi seiku

Sõidame Ukrainasse vana päevinäinud Volkswagen Sharaniga, kust on enamik istmeid välja visatud, et mahutada peaaegu laeni ulatuvat koormat humanitaarabi. Kaasas on isegi kaks bensiinigeneraatorit ja paar kasti alkoholita õlut. Auto on tumeroheline, kuid saab hellitava hüüdnime Sinine Nool. Kapotil on tal Seati märk, sest Volkswageni originaalmärk kadus ära.