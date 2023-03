Praegu ei õpi ega tööta 10,5% 15-26 aastastest noortest. 607 eelmisel aastal põhikooli lõpetanud noort kohe õpinguid ei jätkanud. Osa neist muidugi jätkab haridustee katkestamise järel varsti kusagil mujal, aga tagasi ree peale on palju raskem saada, kui ehk ühiskonna abiga katkestamisest üldse loobuda. Meie rahvas on nii väike, et iga noor on väärtuslik ja vajab toetamist.