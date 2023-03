Kaja Kallas lubas vanemahüvitisejärgse ebaõigluse lõppemist

See on väikelastega peredele väga hea uudis. Vanemahüvitise järel haige lapsega koju jäädes saab lapsevanem haigusraha miinimumpalga, mitte tegeliku palga alusel. Igal aastal puudutab see Eestis u 11 000 vanemahüvitiselt tööle naasvat inimest.