Rail Balticu tegevjuht: kõige varem võiks raudtee valmida 2030. aasta lõpuks

Raudteekoridori valik on kompromisslahendus. Trassivariante võrreldes ja valikut tehes arvestati, et oleks vähim mõju Natura aladele, kaitsealadele ja kaitsealuste liikide elupaikadele, aga ka elamualadele (puhvriks vähemalt 500 meetrit). Läbi analüüsiti 53 alternatiivi ja valiti selline trass, mille negatiivne efekt oli kõige väiksem.

Rail Balticu insenertehnilisi parameetreid arvestades meil olemasolevaid trassikoridore ei ole. Praegused trassikoridorid ei ole RB projekteerimistingimustele, sh maksimumkiirustele lihtsalt sobivad. Pärnu suuna puhul tuleb mõista, et kui olemasolevast koridorist liikuda kaugemale kui 20 meetrit, on sisuliselt tegu juba uue raudteekoridoriga. Olemasolevale, kohati saja aasta vanusele muldkehale poleks uut raudteed saanud rajada nagunii, praeguse Tallinna-Rapla-Viljandi raudteeühenduse oleksime potentsiaalselt samuti pidanud aastateks seisma panema. Rääkimata neist asulasüdametest, millest oleksime pidanud läbi minema ja mille vastu olid ka mitmed omavalitsused.

Projekti eri etappides on need põhjused varieerunud. Maakonnaplaneeringud, mis on olnud Rail Balticu trassikoridori valiku aluseks, viibisid eeldatust mitu aastat kauem, Lõuna-Pärnumaa osas kestab siiani. Samavõrd on viivitusi tekitanud põhitrassi tehniline projekteerimine. Samas suudavad meie ehitajad suurepäraselt etteantud graafikutes püsida ja kohati ka plaanitust kiiremini tegutseda.

Rail Baltic Estonia tellimusel uuritakse Eestis juba alates 2016. aasta sügisest elanikkonna meelestatust ja teadlikkust Rail Baltica projektist. Värskeima, 2022. aasta detsembris läbi viidud uuringu kohaselt on teadlikkus projektist üldiselt kõrge - vaid 3% inimestest ei ole Rail Balticast midagi kuulnud. Samuti kuulub projektile Eesti inimeste toetus - Rail Baltica projekti toetab kindlasti või pigem toetab 65 protsenti vastanutest. Võrdluseks - projekti pigem või üldse mitte toetavate inimeste osakaal on 21%.

Artiklis tsiteeritud roheliste erakonna esindaja suu läbi on trükitud ära väide, et Rail Balticat ei saavat vaadata alternatiivina lennuühendustele, kuna [reisirongide kiirust] „vähendati 160 km/h juurde juba üsna projekti algstaadiumis“. See ei vasta tõele, jätkuvalt on Rail Baltica rahvusvaheliste rongide projektikiiruseks 249 km/h ja opereerimisplaani järgi tegelikuks liikumiskiiruseks kujuneb 240 km/h. Mis tähendab, et rongisõidu kestuseks Tallinna ja Pärnu vahel kujuneb 42 minutit ning Tallinna ja Riia vahel 1 tund ja 42 minutit.

Teine väärväide kõlab, nagu oleks Rail Baltica „esialgu kavandatud nelja rööpmepaariga, ümbritsetavast betoonseintega keskkonnast eraldatud kiirraudtee, [mis] oleks täiesti läbimatu barjäär kõigile elusorganismidele“.

Rail Baltica projekti algstaadiumist alates on tegemist olnud kahe eraldi rööpapaariga raudteega. Kui „betoonseinte“ all on mõeldud müratõkkeid, siis neid on tõesti trassile planeeritud – seda aga kohtadesse, kus nad on mõeldud kaitsma inimesi müra eest. Kogu Eesti territooriumile jääva 213 kilomeetri pikkusele trassile on müratõkkeseinu kavandatud ca 20 kilomeetri ulatuses.

Projekti arendamisel on pööratud ilmselt Eestis läbi ajaloo kõige detailsemat tähelepanu kõikidele keskkonnamõjudele - loodusele, taimestikule, loomadele. Valitud raudteetrassile on kavandatud üle 30 suurulukitele mõeldud ökodukti ning pea 400 väikeloomade läbipääsu.