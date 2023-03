MUDI manifest: meie teater ei saa olema seotud ühegi poliitilise või sotsiaalse seisukohaga

Teater on kunstivorm, mis on mõeldud inimeste ühendamiseks. Oleme keskendunud liiga palju teosele ja selle tõlgendamisele, jättes tähelepanuta peamise - kontakti loomise inimeste vahel. Kontakti loomine teatrietenduse ajal peab olema meie peamine eesmärk. See kontakt ei tohiks piirduda ainult etendusega, vaid peaks jätkuma ka peale selle lõppemist. Kontakt peaks olema nii tugev, et inimene ei tajukski seda kui etendust, vaid kogemust. Tuleb pöörata tähelepanu teatri tegelikule eesmärgile - elamuse pakkumisele.

Teatrietendus peaks pakkuma inimestele midagi enamat kui lihtsalt meelelahutust. See peaks pakkuma neile kogemust, mida nad ei saa kogeda igapäevaelus. Teatrietendus peaks olema katalüsaator, mis paneb inimesed avastama uusi tundeid ja emotsioone. Kuid selleks, et see õnnestuks, peab teose algpanus olema tugev ja selge. Autor peab suutma oma ideid selgelt ja arusaadavalt edasi anda ning inimesed peavad olema valmis neid vastu võtma, saagu-mis-saab-seisundis.

Kuigi traditsiooniliselt on teater olnud mõistatuste andmise ja tõlgendamise koht, püüame me ületada selle piiri. Me usume, et teater võib olla vahend inimeste ühtsuse ja mõistmise saavutamiseks. MUDI on teater, mis eirab tõlgendamise piire. Meie eesmärk on pakkuda elamust, mis ei eelda vaatajalt tõlgendamist, vaid võimaldab vahetut kogemust. Meie teatri nimi, MUDI, peegeldab seda ideed. See tuleb sõnast „mudima“, mis tähendab voolimist ja kokkusegamist. See sümboliseerib meie soovi luua teatri kaudu ühendus inimeste vahel.

Meie manifesti keskne idee on „ükskõikne suhe“. See mõiste on mitmetähenduslik, tähendades nii vahet mitte tegemist kui ka kõiksuse ühtsust. Meie eesmärk on luua teatrielamusi, mis avavad ukse nende mõistete sügavamaks mõistmiseks ja inimeste vahelise seose tugevdamiseks.