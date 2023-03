SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: venelased on Donetskis jõudnud oma maksimaalse võimaliku pingutuseni

Iga päev Bahmuti kaitsmist läheb Vene armeele maksma vähemalt pataljonisuuruse grupi jagu võitlusüksuseid. See on piisavalt hea põhjus, miks Ukraina peastaap ei lase sealt ära liikuda.

Olukord Bahmuti all on jätkuvalt väga kriitiline, kuigi Ukraina peastaap täheldas esmakordselt, et nende hinnangul hakkab okupantide rünnakupotentsiaal selles piirkonnas ammenduma. Bahmuti kaitse nii pikk pidamine on omamoodi väike ime, kuid siiski on seal mitmes kohas endiselt suur oht okupantide pidevate rünnakute tõttu.