INTERVJUU | Anna Hints: ma ei olnud enda lugu varem nii ausalt rääkinud, kuid ma pidin end filmi jaoks lahti tegema

Tema kallistus on soe. Tema loomingulisus pulbitsev. Tema anne metsik. Peaaegu kõik ta senised filmid on pälvinud rohkem või vähem auhindu. Nüüd on loorberite kogumise rajale astunud tema värskeim linalugu, seitse aastat voolitud „Savvusanna sõsarad“, mis algatuseks pälvis parima režii preemia ülimainekalt Sundance’i festivalilt.