PÄEVA TEEMA | Rainer Vakra: kui me korralikult ei komposteeri, muutub linn rottide pärusmaaks

Hiljemalt aasta lõpuks peab kõigi Eesti elumajade juures olema eraldi konteiner biojäätmetele, et need ei läheks enam olmejäätmetega segamini, vaid kompostiks või biogaasiks. Elanike jaoks on tegemist äärmiselt bürokraatliku sammuga, mis on Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra sõnul see-eest väga vajalik.