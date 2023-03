RAAMATUBLOGI: Eaka siniverelise suhe noorukese hooldusõega lõpeb enamasti letaalselt, kui uskuda raamatuid

„Surm saabub Marlow’sse“ on Marlow mõrvaklubi teine juhtum. Taaskord tegutsevad kolm... ei ole vist paslik öelda vanadaami, pigem keskeas – kes nooremas, kes vanemas – naisterahvast, aga kõik erakordsed.

Judith on ristsõnade koostaja, käib eevaülikonnas Thamesis ujumas ning looja on õnnistanud teda uudishimu, nutikuse, sihikindluse, pealetükkivuse, ent samas ka diskreetsusega, kui olukord seda nõuab. Suzie – maa sool ja koerajalutaja ent ka raadiohääl (kuigi saated hakkavad põhitööd segama), kes märkab ja teab nii mõndagi. Ning Becks, kohaliku vikaari korralik abikaasa (või kas ta on nii korralik?), kelle vaatlusoskusest ja suurepärasest mälust on aina kasu.

Kui krimkasid uskuda, siis väärikal Inglismaal on aegu ja aegu eakad siniverelised abiellunud oma verinoorte hooldusõdedega või vähemalt kavatsevad seda teha. Paljudel puhkudel leiavad nad end aga pärast abiellumist teisest ilmast, kogu vara pärinud abikaasa elab seevastu rõõmsalt edasi, ja kaua.

Söör Peter Baileyl läheb veidi kehvemini. Ta kahtlustab, et juba enne pulmi võib midagi juhtuda, mistap kutsub Judithi pulmade-eelsele kokteilipeole, ütlemata otse välja, et kardab kellegi surma. Mõistagi ei saa Judith ära öelda heast šampanjast ja hõrgust toidust ning läheb koos sõbrannadega kokteilipeole.

Paraku läheb nii, nagu vanal heal või õigemini halval Inglismaal ikka. Keset pidu käib tume müts – peigmehele on tema kabinetis raske kapp kaela kukkunud, surm on silmapilkne. Ainult et kabineti uks on seestpoolt kinni ja ainus võti elustlahkunu taskus. Ehk siis ei midagi uut siin ilmas.

Ning hakkabki keskealiste daamide trio mõrvarit jahtima, olles samas abiks noorele naispolitseinikule, kel on mõistagi loll meesülemus. Ehk siis vana ja uus on kenasti kokku liidetud ning saadud mõnusat lugemist pakkuv raamat. Mida kinnitab seegi, et „Surm saabub Marlow’sse“ teenis Edgar Allan Poe auhinna kui parim USA-s aastal 2022 ilmunud cozy crime ehk mugavuskrimka.