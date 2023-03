Enn Kerner: käsukorras noore õpitahet ikka ei tõsta

Olen läbinud nii kutsehariduse kui ka ülikooli inseneeria valdkonna ning omandanud täiendavalt kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja eriala. Selle kõige taustal kinnitan, et hariduse rolli tõstmine 21. Sajandi noorte hulgas on eriti oluline samm, millega on aga vaja alustada juba lasteaiast alates, et innustada lapsi omandama ka keerulisemaid õppeaineid, nagu STEM valdkonna õppeainet.