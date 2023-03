NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: pärast võitu kõigepealt nutame kaua

FOTO: SLOVAK MINISTRY OF DEFENCE | via REUTERS

Erinevate allikate sõnul tuli kohtuotsus Putinile või vähemalt tema kaaskonnale tõelise üllatusena. Üks asi on töötada diktaatoriga ning kuulata hukkamõistvaid hinnanguid, teine asi aga olla sõjakurjategija käsilane, kui tegudel on „Nürnbergi hõngu“. Ilmselt oli laste deporteerimise süüdistus vaid esimene, mis Putinit ootab, ning alustati just sellest, kuna antud kuritegu on ICC pädevuses ning seal on Putini isiklik osalus on kõige selgemalt ja otsesemalt tõendatav.