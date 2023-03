MIS ON PILDIL VALESTI? | Lagle Suurorg ja Talis Tobreluts: ligi saja tuhande lapse halva tervise eest vastutavad vanemad. Anname neile appi tehisaru

Paraku on aga pea 60 protsenti täiskasvanutest mitteaktiivsed. Nii on mitteaktiivsed tõenäoliselt ka nende lapsed. See aga toob enamasti kaasa üleliigse keharasva kuhjumise. Aga kui laps on 4-aastaselt ülekaaluline, siis on ta seda tõenäoliselt ka 14-aastaselt ja samuti 40-aastaselt. Seega pärandatakse kehv elustiil ning sellega kaasnevad haigused põlvest põlve.