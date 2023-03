Anders Åslund: sõda vallandas Venemaal suure krabamise. Ümber jagatakse mitmesaja miljardi dollari jagu välismaalaste ja emigrantide vara

Yale’i ülikooli teaduri Jeffrey A. Sonnenfeldi sõnul on üle tuhande ettevõtte teatanud, et nad vähendavad oma tegevust Venemaal rohkemal määral, kui sanktsioonid nõuavad. Saadaval on sadade miljardite dollarite väärtuses vara. Kuigi vara omanikud vahetuvad järk-järgult ja läbipaistmatult, on suund selge.