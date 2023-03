INTERVJUU | Tšiili muusik: vahet pole, kas oled president, muusik või bussijuht, ole oma tegemistes lahke

On 2007. aasta, olen 21-aastane pika blondi patsiga viiuldaja, kes mõlgutab mõtteid muusikaakadeemia õpingute katkestamisest ning veedab tolle (ja mitme järgneva aasta suved) mööda Euroopat ringi seigeldes ja boheemlastega maailma eri paigust folgifestivalidel, tänavanurkadel ja mägikülades jämmides. Tol suvel kohtusin Sloveenias Tšiili trubaduuri Fernandoga (artistinimega Nano Stern) ja meil tekkis mõte, et võtaks veel mõne ägeda muusiku kampa ja sõidaks Trans-Siberi raudteed mööda Moskvast Pekingisse, tee peal annaks kontserte ja tutvuks kohalike põlisrahvaste kultuuridega. Projekti nimeks sai Ethno in Transit (ansambel, kuhu kuulus üheksa eri riikidest pärit liiget, teiste seas Nuut ja Stern – toim). Pekingisse me ei jõudnud, küll aga igale poole mujale. Nüüd vestleme ilmaelust Nano Sterni kahe Eestis antava kontserdi eel.